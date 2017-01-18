Сноудену продлили вид на жительство в России еще на два года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российские власти продлили бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова

"Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет", - написала она в ночь на среду на своей странице в фейсбуке, комментируя слова бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла о том, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США Сноудена.

По ее словам, суть того, что предложил Морелл - "это идеология предательства". "Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты", - добавила она.