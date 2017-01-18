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Осужденный за убийства в Чечне экс-лейтенант освобожден по УДО

В 2007 году Сергей Аракчеев был осужден на 15 лет колонии по делу об убийстве трех мирных жителей, а до это присяжные дважды выносили ему оправдательный вердикт

Осужденный за убийства в Чечне экс-лейтенант освобожден по УДО
Осужденный за убийства в Чечне Сергей Аракчеев в зале суда в декабре 2007 года
Фото: ТАСС, Валерий Матыцин

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Борский городской суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего лейтенанта внутренних войск МВД РФ Сергея Аракчеева, приговоренного в 2007 году к 15 годам колонии за убийства в Чечне и отбывавшего наказание в Нижегородской области.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев в среду, судебное решение было принято в декабре прошлого года. По его словам, ходатайство об УДО поступило в суд 11 ноября 2016 года. 5 декабря оно было рассмотрено, а 16 декабря судебное решение вступило в законную силу.

В декабре 2007 года бывшие офицеры внутренних войск МВД РФ Аракчеев и Евгений Худяков были признаны виновными в убийстве трех мирных жителей Чечни в 2003 году. Защита фигурантов дела настаивала на их невиновности. Тогда суд приговорил Худякова к 17 годам лишения свободы, а Аракчеева - к 15 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Худяков не явился на процесс и был осужден заочно. Оба лишены воинских званий и госнаград.

До этого Северо-Кавказский окружной военный суд дважды выносил им оправдательный приговор - в июне 2004 года и октябре 2005 года. Решения суда были основаны на вердиктах присяжных. Военная коллегия Верховного суда РФ дважды отменяла оправдательный приговор и направляла дело на новое рассмотрение.

В августе 2016 года решением Северо-Кавказского окружного военного суда Аракчеев был реабилитирован по двум статьям УК РФ - 162 (разбой) и 286 (превышение служебных полномочий). Суд решил также выплатить осужденному 500 тыс. рублей компенсации за незаконное уголовное преследование по этим двум статьям.

Теги: Нижегородская область, Чечня, Сергей Аракчеев
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