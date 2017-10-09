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Осужденного за убийство трех чеченцев Худякова задержали через 10 лет после приговора

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Заочно осужденный Северо-Кавказским окружным военным судом в 2007 году по обвинению в расстреле трех чеченцев бывший старший лейтенант Внутренних войск МВД РФ Евгений Худяков, который не явился на процесс и был объявлен в федеральный розыск, задержан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"Худяков был задержан 24 августа, в СИЗО были направлены все документы, он ознакомился с приговором и уже отправлен для отбывания основного назначенного наказания", - сказали в пресс-службе суда.

В декабре 2007 года бывшие офицеры Внутренних войск МВД РФ Сергей Аракчеев и Евгений Худяков были признаны виновными в убийстве трех мирных жителей Чечни в 2003 году. Защита фигурантов настаивала на их невиновности.

Суд приговорил Худякова к 17 годам лишения свободы, а Аракчеева - к 15 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Худяков не явился на процесс, был осужден заочно и объявлен в федеральный розыск. Оба лишены воинских званий и госнаград.

До этого Северо-Кавказский окружной военный суд дважды выносил оправдательный приговор Худякову и Аракчееву - в июне 2004 года и октябре 2005 года. Решения суда были основаны на вердиктах присяжных. Военная коллегия Верховного суда РФ дважды отменяла оправдательный приговор и направляла дело на новое рассмотрение.

В августе 2016 года решением Северо-Кавказского окружного военного суда Аракчеев был реабилитирован по двум статьям УК РФ - 162 (разбой) и 286 (превышение служебных полномочий). Суд решил также выплатить осужденному 500 тыс. рублей компенсации за незаконное уголовное преследование по этим двум статьям. В январе 2017 года Аракчеев был освобожден по УДО.

Теги: Евгений Худяков
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