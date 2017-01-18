Старт "Протона" со спутником Echostar-21 отложен еще на неделю

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Протон" со спутником Echostar-21 с Байконура вновь перенесен, сообщил в среду "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Запуск космического аппарата Echostar-21 переносится на неделю вперед по нетехническим причинам", - сказал он. Ранее сообщалось, что запуск спутника намечался на 2 февраля.

До этого источник на космодроме сообщил "Интерфаксу", что сотрудники ракетно-космического центра им.Хруничева устраняют неисправность, которая была выявлена в конце 2016 года на заключительном этапе подготовки к пуску. Из-за этой неисправности, намечавшийся на 28 декабря, был перенесен на 2017 год. Предварительно планировалось перенести дату запуска на 31 января.

EchoStar 21 - геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral по заказу одного из крупнейших мировых операторов спутниковой связи EchoStar Corporation (США). Спутник предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. EchoStar 21 должен стать шестым спутником в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью ракеты-носителя "Протон".