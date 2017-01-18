Суд в Петербурге не нашел нарушения "закона Яровой" в лекции о йоге

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Санкт-Петербурга прекратил административное производство в отношении местного жителя Дмитрия Угая, которого после прочтения публичной лекции о йоге обвинили в незаконном миссионерстве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Дело прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - огласила решение судья.

Угаю вменяли незаконную миссионерскую деятельность по части 4 статьи 5.26 КоАП РФ. Административный протокол на мужчину был составлен после того, как 22 октября 2016 года он провел лекцию в лофт-проекте "Этажи" в центре Петербурга. Мероприятие прервали полицейские, которые доствили его в дежурную часть. В материалах дела говорилось, что Угай пропагандировал вайшнавизм.

Светская лекция

Мужчина в суде вину не признал, заявив, что миссионерством не занимался. Он сказал, что на волонтерских началах участвовал в фестивале о йоге и прочел лекцию по индийской философии. "Я заранее объяснил организаторам фестиваля, что моя лекция будет носить светский характер, и я буду пользоваться только академической литературой, а не религиозной", - сказал Угай.

Суд допросил нескольких свидетелей, которые присутствовали на лекции. Почти все они заявили, что лекция Угая носила светский характер. Как миссионерство лекцию расценил только свидетель Наиль Насибуллин, чье заявление в полицию и стало основанием для административного производства.

Заявитель остался без жены

В прошлом году он сообщил полицейским, что в помещении лофт-проекта "Этажи" на Лиговском проспекте пройдет мероприятие, посвященное индийской культуре. Заявитель предупредил, что на этом мероприятии может незаконно вестись миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов в религиозное движение "Сознание Кришны".

В интервью представителям петербургских СМИ Насибуллин говорил, что его супруга ушла из семьи в секту.

Вайшнавизм - одно из основных направлений индуизма, отличительной особенностью которого является поклонение Вишну и его аватарам, преимущественно Кришне и Раме.