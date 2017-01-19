Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз

К избыточным для хранения данным министерство относит интернет-медиа, ip-tv, торренты и ряд других "тяжелых" для хранения информационных ресурсов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минкомсвязи может в 10 раз снизить объемы информации хранения в рамках "закона Яровой", заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и ведомствами силового блока провели большое количество совещаний и консультаций, направленных на снижение издержек отрасли, которые проистекали из данного текста закона", - сказал Волин на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня, которая в четверг рассматривает петицию об отмене "закона Яровой". "Прежде всего, работа была направлена на то, чтобы сократить хранение избыточной информации", - сказал Волин.

По его словам, на сегодняшний день есть договоренности и понимание в отношении того, что "объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз". "К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов", - сказал замминистра.

Ранее в четверг "Ведомости" сообщили, что Минэкономразвития и ФАС также сочли необходимым скорректировать "закон Яровой", не указав, однако, каким именно образом. В свою очередь директор по связям с органами власти "Мегафона" Дмитрий Петров заявил газете, что "закон Яровой" необходимо существенно дорабатывать и уточнить виды, объем хранимой информации, а также проработать сценарий передачи государству функционала по сбору и хранению трафика. Он считает, что это позволит обеспечить экономию средств, повысить эффективность и безопасность связи.