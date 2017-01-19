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Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз

Есть обновление от 16:10

К избыточным для хранения данным министерство относит интернет-медиа, ip-tv, торренты и ряд других "тяжелых" для хранения информационных ресурсов

Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минкомсвязи может в 10 раз снизить объемы информации хранения в рамках "закона Яровой", заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Министерство связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и ведомствами силового блока провели большое количество совещаний и консультаций, направленных на снижение издержек отрасли, которые проистекали из данного текста закона", - сказал Волин на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня, которая в четверг рассматривает петицию об отмене "закона Яровой". "Прежде всего, работа была направлена на то, чтобы сократить хранение избыточной информации", - сказал Волин.

По его словам, на сегодняшний день есть договоренности и понимание в отношении того, что "объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз". "К избыточной информации относится интернет-медиа, ip-tv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов", - сказал замминистра.

Ранее в четверг "Ведомости" сообщили, что Минэкономразвития и ФАС также сочли необходимым скорректировать "закон Яровой", не указав, однако, каким именно образом. В свою очередь директор по связям с органами власти "Мегафона" Дмитрий Петров заявил газете, что "закон Яровой" необходимо существенно дорабатывать и уточнить виды, объем хранимой информации, а также проработать сценарий передачи государству функционала по сбору и хранению трафика. Он считает, что это позволит обеспечить экономию средств, повысить эффективность и безопасность связи.

"Закон Яровой"

Президент Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

"Антитеррористические поправки", в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев.

Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет целого ряда решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что реализация закона приведет к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль в связи с потенциальными расходами на приобретение оборудования.

Теги: Минкомсвязи, Алексей Волин
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