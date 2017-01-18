В России предложили открыть бесплатные диетические столовые для бедных

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сеть заведений общественного питания, где бедных будут кормить диетическими и полезными блюдами, может появиться в России, следует из проекта стратегии по формированию здорового образа жизни.

"(Предлагается) формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)", - говорится в проекте, размещенном на сайте Научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ.

В документе также предлагается ограничить продолжительность и время показа рекламы вредных для здоровья продуктов питания, в частности фаст-фуда. Кроме того, в проекте говорится о возможности введения акцизов на сладкие газированные напитки, шоколадные батончики и фаст-фуд.