Клименко объявил о начале тестирования государственного мессенджера

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В России началось тестирование государственного мессенджера, сообщил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в четверг.

"Идет тестирование, результаты разные. Институт развития интернета этой темой активно будет заниматься в этом году", - сказал Клименко.

По его словам, основная задача - создать такой государственный мессенджер, который "учитывал бы задачи и уклад каждого учреждения, поскольку им потом на нем придется работать".

"Этой задачей мы сейчас занимаемся. Результаты тестирования в дальнейшем лягут в основу техзадания", - уточнил Клименко.