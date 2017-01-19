"Боинг" после аварийной посадки в Красноярске вылетел во Вьетнам

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Самолет "Боинг-767", выполняющий рейс Пермь - Камрань (Вьетнам) и совершивший из-за технической неисправности на борту остановку в красноярском аэропорту, вылетел к месту назначения.
"Авиасудно после технического осмотра вылетело сегодня в 05:25 местного времени", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь красноярского аэропорта "Емельяново" Ксения Квятковская.
Пассажирский самолет "Боинг-767" авиакомпании "Икар" совершил техническую посадку в красноярском аэропорту из-за неисправности бортовых санузлов. На борту находятся 300 пассажиров. Енисейская транспортная прокуратура ведет проверку по факту технической посадки.