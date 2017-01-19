Девочка-подросток погибла при обрушении конного клуба в Новосибирской области

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Девочка-подросток погибла в результате обрушения конного клуба в Новосибирской области, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "Скорой помощи".

"Несовершеннолетняя девушка скончалась на месте до приезда медиков", - сказал источник. Среди травмированных также двое детей, они госпитализированы в местные больницы.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли в конном клубе в Бердске погибли два человека, пострадали еще пятеро, из них двое были госпитализированы.

Источник в службе технического надзора в Новосибирской области сообщил "Интерфаксу", что рассматриваются различные причины обрушения. "Обрушение произошло на площади порядка 800 кв.м, предварительно под тяжестью снега не выдержали конструкции. Особое внимание будет уделено изучению версии о возможном нарушении технологии строительства при возведении конструкций", - сказал источник.