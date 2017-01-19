Группа компаний РБК обжаловала решение суда по иску "Роснефти"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Группа компаний РБК обжаловала решение Арбитражного суда Москвы, взыскавшего в пользу "Роснефти" 390 тысяч рублей по иску о защите деловой репутации.

"РБК намерен добиться отмены решения суда первой инстанции, поскольку считает недоказанным порочащий характер материала "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от ВР", а репутационный вред - отсутствующим", - говорится в сообщении компании, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В нем отмечается, что "для выяснения обстоятельств, связанных с опубликованной в статье информацией, РБК будет просить апелляционный суд запросить сведения, полученные в ходе сделки по приватизации акций "Роснефти", у правительства РФ, банка Intesa и компании BP".

"Мы изучили действия нашей редакции в ходе подготовки этого материала и располагаем подтверждением, что в нем изложены только факты. Мы хотим понять, как изменится ситуация, если экспертные оценки и сведения, полученные в ходе сделки, будут учтены апелляционным судом", - цитирует пресс-служба РБК гендиректора группы компаний Николая Молибога.

Вердикт первой инстанции

Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2016 года взыскал солидарно с учредителя газеты РБК ООО "БизнесПресс" и трех журналистов издания 390 тыс. рублей по иску НК "Роснефть", отказав в удовлетворении требований к ЗАО "РБК-ТВ" и телеведущему Кириллу Бочкареву, в передаче которого обсуждалась спорная статья.

Таким образом, суд частично удовлетворил требования "Роснефти", которая просила взыскать с РБК 3,179 млрд рублей.

Причина судебной тяжбы

Поводом для обращения в суд "Роснефти" стала статья РБК от 11 апреля 2016 года "Сечин попросил правительство защитить Роснефть от BP", которая была посвящена подготовке к приватизации 19,5% акций "Роснефти". Авторы публикации со ссылкой на свои источники сообщали, что глава НК Игорь Сечин опасается, что BP в ходе приватизации приобретет блокирующий пакет, в связи с чем просит правительство обязать покупателя ценных бумаг не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% акций.

После выхода статьи представители "Роснефти" заявили, что эта информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию компании. По мнению истца, содержащаяся в статье РБК информация "является ложной и представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников".

Ответчиками по иску являются учредитель газеты РБК ООО "БизнесПресс" и авторы статьи Максим Товкайло, Тимофей Дзядко и Людмила Подобедова, а также ЗАО "РБК-ТВ" и телеведущий Кирилл Бочкарев, в программе которого обсуждалось содержание статьи.