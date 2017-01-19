В России макак начали готовить к полету на Марс

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт медицинской приматологии (НИИ МП, Сочи) приступил к реализации программы полета обезьян на Марс, сообщил директор НИИ Сергей Орлов.

"Макак готовят к путешествию на Марс. Но пока имитация полета будет сделана на Земле - в Центре ядерной физики в Дубне. Там есть возможность имитировать невесомость, космическое излучение", - сказал С.Орлов в четверг агентству "Интерфакс".

По его словам, сотрудники Федерального государственного бюджетного научного учреждения "НИИМП" получили грант на проведение исследовательских работ. Он напомнил, что программа подготовки обезьян к космическому путешествию реализовывалась в России в 1980-х годах.

Между тем несколько лет назад российские ученые говорили, что больше не планируют запускать в космос крупных животных.

"Таких планов и такой необходимости вообще-то нет, потому что то, что можно было изучить на крупных животных, уже мы изучили", - сообщил в мае 2013 года "Интерфаксу" главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем Евгений Ильин. По его словам, современные методы позволяют проводить исследования на человеке: "Не нужны ни собака, ни обезьяна. То, что можно на них сделать, сейчас можно сделать и на человеке".

Наиболее перспективным направлением исследований на живых организмах он назвал мелких животных, таких как мыши, поскольку с ними, в отличие от человека, можно проводить изучение на клеточном, генном и молекулярном уровне. "Мыши имеют генетическую однородность, и их геном на 98% соответствует геному человека. Фактически, проводя исследования на мышах, мы условно исследуем человека", - пояснил Ильин.