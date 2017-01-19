РСА предложило штрафовать страховщиков ОСАГО за злоупотребления при продаже Е-полисов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил ввести жесткую систему санкций в отношении страховщиков за отказ от продаж электронных полисов обязательного автостраховании (ОСАГО) или попытки проведения селекции при организации таких продаж в регионах. Об этом сообщил "Интерфаксу" президент РСА, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

"Вопрос о ведении системы штрафов за подобные нарушения обсуждался на заседании правления РСА в четверг, Банк России поддержал предложения страховщиков ОСАГО", - пояснил он.

Юргенс добавил, что структурированные предложения должны быть согласованы с регулятором и представлены для обсуждения на заседании президиума РСА до 9 февраля этого года. Максимальный размер штрафа за одно доказанное нарушение предлагается до 200 тыс. рублей, штрафы будут определяться по утвержденной союзом шкале в зависимости от тяжести нарушения. "Сейчас уточняются признаки недопустимого поведения участников продаж. К таким нарушениям, в частности, относится селекция клиентов, цель которой отсеять нежелательных водителей при заключении электронных договоров, "скинуть" проблемы на товарищей. Селекция не допускается законом об ОСАГО, система РСА позволяет такие нарушения фиксировать", - сказал глава РСА.

Кроме того, по его словам, "порядка шести страховщиков ОСАГО вовсе не начали электронные продажи полисов ОСАГО, причем некоторые медлят с запуском самой системы, есть компании, которые просто уклоняются от этой обязанности, что опять же является нарушением закона об ОСАГО и может повлечь не только штрафы, но надзорные предписания со стороны регулятора".

"Санкции за нарушение порядка продаж Е-полисов ОСАГО будут введены. Если этого не сделают сами страховщики, инициатива перейдет к регулятору", считает глава РСА. Он напомнил, что Российский союз автостраховщиков как профобъединение следит за соблюдением законодательства своими членами, все страховщики ОСАГО обязаны соблюдать правила профдеятельности, которые утверждаются руководящими органами союза и согласованы с Банком России.

Как сообщил агентству один из источников на страховом рынке, пока диапазон обсуждаемых штрафов составляет от 10 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.

Правление РСА создаст рабочую группу по определению системы санкций в отношении страховых компаний за случаи неудовлетворительной продажи электронных полисов ОСАГО, сказал Юргенс.

"По итогам работы за две с лишним недели января можно сказать, что проект по обязательным продажам электронных полисов ОСАГО состоялся. В день компании заключают порядка 10 тыс. договоров в электронном виде, доступность ОСАГО обеспечивается. Доля продаж электронных полисов от общего объема продаж в среднем составляет 6,7%, а у многих компаний этот показатель существенно выше", - подчеркнул Юргенс.