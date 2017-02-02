В РСА предложили вариант наказания страховщиков за непродажу е-ОСАГО

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правление Российского союза автостраховщиков (РСА) одобрило проект изменений в правила профессиональной деятельности, который предполагает введение санкций в отношении страховых компаний за отказ в продаже электронных полисов ОСАГО. Если президиум союза одобрит предложение, страховщиков начнут штрафовать с 10 февраля, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе РСА.

"Союз вместе с представителями страховщиков провел работу, в результате были предложены составы нарушений и санкции. Правление их поддержало и предложит рассмотреть президиуму РСА на заседании 9 февраля", - цитирует президента РСА Игоря Юргенса пресс-служба союза. Если президиум РСА поддержит введение санкций в отношении страховщиков, то нарушителей порядка продажи электронных полисов ОСАГО начнут штрафовать с 10 февраля, отметили в пресс-службе.

По словам Юргенса, предлагается ввести несколько составов нарушений при заключении договоров е-ОСАГО. "Мы постарались максимально дифференцировать наказания, чтобы под штрафы не подпадали компании, добросовестно продающие полисы", - сказал глава РСА.

Первый состав нарушений предусматривает наказание за непродажу е-полиса ОСАГО на сайте страховой компании, в которую клиент обратился за заключением электронного договора ОСАГО. Жесткость наказания будет зависеть от отношения количества жалоб к количеству заключенных электронных полисов по конкретной компании по сравнению с соответствующими рыночными показателями. Так, за непродажу полиса на сайте страховщику будет грозить предупреждение или штрафы до 200 тыс. рублей.

"Кроме того, в настоящее время в системе продаж электронных полисов работает система замещения страховщика, когда в случае технических проблем у компании происходит перенаправление клиента на сайт другого страховщика. Эта система правомерна, это не является нарушением. Но если страховщик, к которому перенаправлен клиент, не заключил с ним договор, то тогда он подпадет под штраф. Это вторая санкция со штрафом в размере 50 тыс. рублей за каждый незаключенный договор, которая будет налагаться на основании жалобы клиента", - сказал Юргенс.