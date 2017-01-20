Красноярский Роспотребнадзор арестовал более 3 тыс. литров стеклоомывателя

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю нашло крупную партию стеклоомывающей жидкости, не соответствующей единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

"В образце незамерзающей жидкости (стеклоомывающей жидкости) для омывателя стекла Winter way 20 "Аquarelle" выявлено несоответствие требованиям по показателю метанол. При величине допустимого уровня не более 0.05%, содержание спирта метилового составляет 13,2%", - говорится в сообщении.

Данная партия стеклоомывающей жидкости объемом 3,2 тыс. литров арестована сотрудниками краевого Роспотребнадзора.

Согласно этикетке, данная жидкость произведена ООО "Элинар Прод", которая находится в Москве. Адрес производства - в городе Калязин Тверской области.

В отношении компании ООО "Торгсервис 124", которая занималась продажей жидкости в Красноярском крае, возбуждено дело об административном правонарушении.