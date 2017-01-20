Большинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздниками

Согласно данным исследования ВЦИОМ, граждане РФ по сравнению с прошлым годом стали меньше ходить в гости, но траты на праздники выросли

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Большинство (78%) россиян остались довольны новогодними и рождественскими каникулами, что на 6 процентных пунктов больше, чем в прошлом году (72%). Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 13-15 января среди 1800 человек.

Недовольным после праздников остался каждый пятый (20%) участник опроса, 2% затруднились ответить.

Традиционные для новогодних праздников походы в гости и прогулки на природе оказались менее популярными, чем в прошлом году: в гостях побывали чуть больше трети (35%) россиян против прежних 52%, на свежий воздух выбирались менее четверти (23%) опрошенных против 32% в 2016 году.

При этом россияне стали чаще проводить время дома: более четверти (27%) опрошенных в новогодние праздники нигде не бывали, в то время как в 2016 году доля "домоседов" составила 20%.

Каждый пятый (20%) респондент в праздники успел покататься на коньках, лыжах или санках, чуть больше (21%) участников опроса в новогодние выходные дни работали. Около 12% ездили за город.

На вопрос о развлечениях в новогодние праздники россияне могли дать любое число ответов.

Праздники обошлись дороже

Траты россиян в новогодние праздники в среднем составили 14 192 руб., и превысили запланированные на 14% (респонденты собирались ограничиться суммой в 12 397 руб.). За год фактические расходы в праздничный период выросли на 17% с 12 148 руб.

Отвечая на вопрос о полученных подарках, россияне чаще всего указывали парфюмерию, косметику или бижутерию (27%), конфеты, алкоголь, деликатесы (25%), сувениры (15%). Кроме того, 12% респондентов получили на Новый год деньги, 11% - одежду или обувь, 7% - бытовые приборы, 6% - мобильный телефон.

По словам 16% россиян, им не подарили ничего.

На вопрос о полученных подарках россияне могли дать любое число ответов.