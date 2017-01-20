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МВД продлило срок проверки по заявлению Трунова на действия полиции

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве продлило срок проверки по заявлению юриста Игоря Трунова на сотрудников правоохранительных органов, которые в декабре прошлого года задержали его вместе с французским композитором Дидье Маруани.

"Управлением собственной безопасности ГУ МВД по Москве по нашим жалобам в защиту Трунова и Маруани, поступившим из Главного управления собственной безопасности МВД России в отношении сотрудников Главного управления МВД России, проводится проверка, срок которой продлен", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу сам Игорь Трунов.

Он также сказал, что по результатам проверки правоохранительные органы обещали уведомить его позднее.

В конце ноября 2016 года Трунов и Маруани были задержаны в банке в Москве, куда, по словам юриста, они приехали подписывать мировое соглашение с российским певцом Филиппом Киркоровым, который якобы согласился выплатить 1 млн евро Маруани за неправомерное использование его музыки.

Однако, как заявил "Интерфаксу" адвокат Киркорова Александр Добровинский, никакого соглашения не было. "Киркоров написал в полицию заявление о вымогательстве со стороны Маруани. Мы участвовали в следственном эксперименте", - сказал он.

Трунов и Маруани были доставлены в ГУ МВД России по Москве. Впоследствии они были отпущены. Адвокат Трунова сообщила, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по заявлению о вымогательстве.

Теги: Игорь Трунов, Дидье Маруани, МВД, Москва
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