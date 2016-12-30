Суд восстановил Игоря Трунова в статусе адвоката

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск юриста Игоря Трунова к Адвокатской палате Московской области, в котором оспаривалось лишение его адвокатского статуса. Как передал корреспондент " Интерфакса", об этом говорится в решении судьи Василия Голованова.

"Суд постановил отменить решение квалификационной коллегии и Адвокатской палаты Московской области и восстановить Трунова в статусе адвоката", - говорится в решении судьи. Ранее сторонам не удалось достичь мирового соглашения.

По мнению представителей палаты, Трунов в рамках мирового соглашения должен был извиниться за свои высказывания. Со своей стороны И.Трунов заявил в суде, что не против мирового соглашения, но не намерен ни перед кем извиняться.

"Я ничего противоправного не сделал, я продолжаю стоять на своей позиции", - сказал Трунов.

Адвокатская палата Московской области 21 сентября лишила статуса адвоката Трунова, занимавшегося рядом резонансных дел. 12 июля дисциплинарная комиссия Адвокатской палаты Подмосковья приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях Трунова.

По словам Трунова, основанием для возбуждения дисциплинарного производства послужила коллективная жалоба его коллег, которые усмотрели в его высказываниях в ходе одной из пресс-конференций признаки нарушения адвокатской этики. Адвокат не согласился с лишением статуса и обжаловал его в судебном порядке, подав гражданский иск к палате. По мнению И.Трунова, вменяемые ему поступки не могли быть предметом производства и дисциплинарной ответственности, так как эти действия не были связаны с исполнением им профессиональных обязанностей.

Трунов является защитником по делам о взрывах самолётов в 2004 году, теракта "Норд-Ост", теракта в "Домодедово" в 2011 году, ярославской авиакатастрофы, взрыва самолета над Синаем в Египте, авиакатастрофы в Ростове-на-Дону.