Продление ареста Белых признали законным

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в коррупции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Белых", - сказала Царева в пятницу.

Басманный суд Москвы 21 декабря 2016 года санкционировал продление на три месяца, то есть до 24 марта, ареста Белых, обвиняемого в коррупции. Суд отклонил ходатайство адвокатов Белых, которые просили отпустить его под домашний арест в дом его невесты Екатерины Рейферт, который та снимает в Одинцовском районе Подмосковья.

По данным следствия, Белых был задержан с поличным 24 июня при получении взятки в одном из ресторанов Москвы. На следующий день районный суд по просьбе следствия отправил его под стражу, он содержится в СИЗО "Лефортово". Экс-губернатору предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Белых свою вину отрицает.

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тыс. евро (24,1 млн рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведением предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

В рамках уголовного дела в качестве обеспечительной меры был наложен арест на имущество экс-главы региона: две квартиры в Перми, автомобиль Nissan 2011 года выпуска, а также банковские счета с остатками денежных средств в размер 400 тысяч рублей.

Президент РФ 28 июля отстранил Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.