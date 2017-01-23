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В России Дело Никиты Белых

Никита Белых пожаловался на проблемы со здоровьем в СИЗО

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Член столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила об ухудшении здоровья бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, находящегося под арестом в следственном изоляторе (СИЗО) "Лефортово".

"Он ходит с большим трудом из-за боли в ноге. Говорит, что это началось около недели назад - произошло защемление нерва", - сказала Меркачева в понедельник "Интерфаксу" после посещения Белых в СИЗО "Лефортово".

По ее словам, экс-губернатор рассказал, что тюремные врачи прописали ему какие-то медикаменты, но их употребление не дает положительного результата.

Кроме этого, отметила Меркачева, арестант пожаловался, что по-прежнему не может зарегистрировать брак, поскольку разрешение следователя на эту процедуру, якобы отправленное невесте Екатерине Рейферт и адвокатам, до сих пор не получено адресатами.

Также Белых утверждает, что следователь не разрешает ему свиданий с близкими, в том числе с матерью, сообщила правозащитница.

В декабре прошлого года Рейферт рассказала "Интерфаксу", что не имеет никаких способов коммуникации со своим женихом. "Все мои запросы в следственный комитет и ответы теряются", - сетовала она.

Со своей стороны адвокат Андрей Грохотов заявлял, что следствие не дает разрешение Рейферт посетить СИЗО, чтобы зарегистрировать брак.

Защитник также сообщал об ухудшающемся состоянии здоровья Белых. "Белых поправился на 20 кг, это говорит о проблемах эндокринной системы, у него диабет второй степени. Он не гуляет, а большую часть времени лежит", - сказал Грохотов.

Дело Белых

Белых был задержан 24 июня 2016 года при получении взятки в одном из ресторанов Москвы. На следующий день суд по ходатайству следствия арестовал его. Экс-губернатору предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тыс. евро (24,1 млн рублей) за помощь взяткодателю и контролируемые им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов на территории Кировской области.

В рамках уголовного дела в качестве обеспечительной меры был наложен арест на имущество экс-главы региона: две квартиры в Перми, автомобиль Nissan 2011 года выпуска, а также банковские счета с остатками денежных средств в размер 400 тысяч рублей.

Белых свою вину отрицает. Президент РФ 28 июля 2016 года отстранил его от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия.

Теги: Никита Белых
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