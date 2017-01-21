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Саперы очистят в Чечне и Ингушетии более 12 тысяч гектаров земли

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. гектаров территории Чечни до сих пор нуждается в разминировании, сообщил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий.

"Работа проделана большая, но предстоит не намного меньшая, так как еще необходимо разминировать: в Чечне - более 10 тыс. гектаров, в Ингушетии - около 2 тыс. гектаров",- рассказал журналистам Ставицкий.

Генерал отметил, что инженерные войска ЮВО ведут работы по разминированию в Чечне и Ингушетии с 2012 года.

"За 5 лет силами инженерных войск Южного военного округа очищено в Чеченской Республике около 13,5 тыс. гектаров, в Республике Ингушетия - около 1 тыс. гектаров, при этом обнаружено и уничтожено около 10 тыс. взрывоопасных предметов",- сказал начальник инженерных войск.

Теги: Россия, Чечня, Ингушетия
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