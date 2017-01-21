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Самолет А-319 совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока

На борту сработала пожарная сигнализация

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самолет А-319, совершавший в пятницу вечером рейс Владивосток - Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт Владивостока, пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Приморью.

"20 января в 23:33 (мск) в аэропорту Владивостока совершил посадку самолет А-319 рейса N5614, который вылетел в 23:02 (мск) по маршруту: Владивосток - Петропавловск-Камчатский. Причина аварийной посадки - при взлете сработали датчики пожарной сигнализации. Опасного груза на борту не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находилось сто пассажиров и шесть членов экипажа, которые самостоятельно покинули самолет, их разместили в здании аэровокзала. Медицинская помощь не потребовалось.

"21 января в 2:45 (мск) все пассажиры пересели на другой самолет, рейс по маршруту Владивосток - Петропавловск-Камчатский возобновлен", - утоняется в сообщении.

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Задержки рейсов нет.

Теги: Россия. Владивосток
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