В Дагестане уничтожили двух боевиков

По данным источника "Интерфакса", их личности устанавливаются

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Устанавливаются личности уничтоженных боевиков в Дагестане, предварительно - их двое, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в силовых кругах региона.

"По предварительным данным, силовики уничтожили двух боевиков в ходе штурма частного дома в селе Вперед Кизлярского района, где ранее был введен режим контртеррористической операции. Личности бандитов устанавливаются", - сказал он.

По предварительной информации, эти боевики входили в "хасавюртовскую" бандгруппу, чей блиндаж был обнаружен и уничтожен в Эндиреевском лесу, добавил собеседник.

Продолжается осмотр дома, сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил о начале штурма дома, в котором оказались заблокированы боевики. Режим КТО в указанном селе был введен в субботу утром.