В Дагестане опознали уничтоженных двух боевиков

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Установлены личности двух боевиков, ликвидированных в селе Вперёд Кизлярского района Дагестана, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах региона.

"По предварительным данным, уничтоженные боевики опознаны как 29-летний Рашид Асулбеков и Руслан Магомедрасулов. Последний выходец из села Новый Костек Хасавюртовского района. По имеющейся информации, он ранее около 15 лет сидел в тюрьме за убийство. Был выпущен на свободу условно-дострочно", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ходе спецоперации в селе Вперёд Кизлярского района, где действует с 9:15 по Москве субботы режим контртеррористической операции, уничтожены двое боевиков, укрывавшихся в частном доме.