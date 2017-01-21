Шторм помешал доставить в порт Мурманска потерявший ход траулер

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Доставка траулера "Жемчужина", потерявшего ход в арктических водах Баренцева моря в минувшее воскресенье, задерживается из-за штормовой обстановки, сообщил "Интерфаксу" руководитель Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев в субботу.

"Ветер в Баренцевом море до 30 метров в секунду. Скорость траулера и спасательного судна "Мурманрыба" сейчас составляет полтора узла, то есть, они практически стоят на месте. Такая погода сохранится еще как минимум сутки. Как только ветер начнет стихать, судно направится в район порта", - сказал он.

Сейчас траулер и буксирующее его спасательное судно находятся в 80 милях от порта, добавил он.

Ранее доставить траулер в порт планировалось вечером в четверг.