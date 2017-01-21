Яровая анонсировала внесение в Думу законопроекта об ответственности приставов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о рассмотрении в ближайшее время инициативы, устанавливающей ответственность судебных приставов за несвоевременное уведомление должников о начале исполнительного производства.

"Будет внесен законопроект, предусматривающий ответственность приставов за несвоевременное уведомление и неполное уведомление должников", - сказала она на съезде "Единой России" в субботу.

Яровая напомнила, что перед новым годом большое число людей одновременно получили уведомления от службы судебных приставов о наличии долга. Из-за этого все пришли в службу судебных приставов, образовались очереди и ненужный ажиотаж. Кроме того, она предложила законодательно закрепить форму, которой судебный пристав уведомляет гражданина или юрлицо о начатом против него судебном производстве.

По ее словам, сегодня граждане сталкиваются с тем, что уведомления о начатом судебном производстве не приходят или приходят так, что полную информацию из них невозможно получить.

"Гражданин вынужден идти в ФСПП (Федеральная служба судебных приставов) и стоять там очереди, чтобы пообщаться с приставом. Это недопустимо и неэффективно", - отметила Яровая.

"Наша задача сделать так, чтобы судебное производство было абсолютно прозрачным и понятным", - сказала она.

Глава ФССП Артур Парфенчиков сообщил, что держит ситуацию с уведомлениями на контроле. "Приняли уже ряд мер. В том числе буквально вчера мы изменили формат постановления о возбуждении исполнительного производства. В пятницу мы обеспечим его внедрение в электронном виде", - сказал он.

Парфенчиков пояснил, что в новом постановлении будут более понятные графы, чтобы гражданин понимал, как платить.