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Артемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становлении

Руководитель ведомства полагает, что глава "НОВАТЭКа" не понимает сути эксперимента по либерализации рынка газа, поэтому критикует его

Артемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становлении
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Причины критики Федеральной антимонопольной службы со стороны главы "НОВАТЭК" Леонида Михельсона связана с его непониманием сути эксперимента регулятора по либерализации рынка газа, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. Он также напомнил Михельсону, что тот стал самым богатым человеком России "во многом благодаря тому, что ФАС когда-то не дала его задушить".

"Речь идет только о новом газе, то есть когда предприятие новое, то есть старые договоры мы не трогаем. Во-вторых, цена определяется по бенчмаркингу, соответственно по трем составляющим (внебиржевые, биржевые котировки и бенчмаркинг), поэтому "Газпром" не может дать ниже и выше, будет находиться в коридоре. И это будет цена, определенная на входе в регион", - заявил Артемьев журналистам в кулуарах съезда "Единой России" в субботу.

"Я думаю, что он просто не разобрался, как будет определяться цена. Он видит позицию таким образом, что мы разрешим "Газпрому" давать скидки, и, обладая монопольной властью на трубу, "Газпром" предоставит такие скидки, по сути компенсировав это за счет более высокого тарифа по транспортировке, что просто задушит и отберет у них всех предприятия, которым они сейчас поставляют газ и зарабатывают", - сказал глава ФАС.

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Он отметил, что "с ним (Михельсоном - ИФ) встречался, просил его разобраться, что предлагает ФАС, но он не разобрался".

"А то, что он предлагает передать полномочия, ну очень хорошо. Я только с радостью хочу напомнить, что Леонид Викторович стал Леонидом Викторовичем - самым богатым человеком России - во многом благодаря тому, что ФАС когда-то не дала его задушить. Его очень много раз пытался "Газпром" и другие структуры задушить", - сказал Артемьев.

"И я рад, что у нас есть такой замечательный человек, как Леонид Викторович Михельсон - самый богатый человек России, преуспевающий предприниматель, прекрасный человек, инвестор. И я вижу в этом частичку нашего труда - в выращивании такого замечательного человека, поэтому мне важно, чтобы он этого не забывал", - добавил Артемьев.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон заявил, что предлагает передать тарифообразование в газовой отрасли от ФАС отраслевому министерству.

"Сегодня ведутся разговоры о внедрении ФАС "экспериментов" в отдельно взятых регионах, где "Газпрому" будет позволено торговать по нерегулируемым ценам. При том, что "Газпром" остается монополистом и не утвержден понятный и прозрачный для всех механизм тарифообразования на транспорт. Мне непонятны эти инициативы, они практически противоречат тем же законам, которые принимали по антимонопольной деятельности", - сказал Михельсон.

Теги: НОВАТЭК, Леонид Михельсон, ФАС, Игорь Артемьев
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