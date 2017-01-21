Полиция не нашла в тульском торговом центре взрывчатки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Не обнаружено взрывного устройства в торгово-развлекательном комплексе "Гостиный двор" в центре Тулы, учреждение возвращается к обычному режиму работы, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

По его словам, в 20:20 в дежурную часть УМВД поступило сообщение о минировании ТРЦ "Гостиный двор".

После звонка сотрудники полиции эвакуировали весь персонал и посетителей центра, кинологи с собаками обследовали все пять этажей здания и подземную парковку.

"Взрывное устройство обнаружено не было, в здание вернулись люди. Полиция устанавливает личность звонившего", - отметил Ярцев.

ТРЦ "Гостиный двор" располагается в центре Тулы возле правительственных зданий и кремля. Он имеет пять этажей с торговыми залами, кинотеатром, ночным клубом и сетью питания.