Медведев заверил в наличии денег для создания базы для экономического роста

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В новом бюджете средства заложены не только на выполнение соцобязательств, но создана база для устойчивого среднесрочного и долгосрочного экономического роста, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Новый бюджет - это сбалансированный документ, в котором есть деньги не только на выполнение наших социальных обязательств, но и на создание базы для устойчивого экономического роста в средней и долгосрочной перспективе", - сказал Медведев, выступая на XVI съезде партии "Единая Россия".

По его словам, бюджет соответствует текущей экономической ситуации.

Он добавил, что для того, чтобы создать экономику благосостояния и роста, необходимо в первую очередь защитить ее от резких колебаний. "Надо защитить экономику от резких колебаний, обеспечить предсказуемость правил игры и базовых экономических показателей для бизнеса", - сказал глава правительства.

Он заметил, что благодаря предпринятым мерам правительства, инфляция в прошлом году была доведена до рекордного низкого показателя - 5,4%. "И в ближайшее время мы намерены снизить ее до 4% в год", - подчеркнул Медведев.