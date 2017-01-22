Главные новости
В миреМэй отказалась подтвердить свою осведомленность о провальном пуске ракеты TridentМоскваСиноптики предупредили Москву и область о резком похолоданииВ миреПорошенко пообещал не допустить проведения досрочных выборов на Украине
В России

Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"

Голосование было открытым и безальтернативным

Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"
Дмитрий Медведев на съезде "Единой России"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Действующий председатель "Единой России", глава российского правительства Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии.

С инициативой его выдвижения выступил председатель Высшего совета "Единой Росси" Борис Грызлов. В воскресенье 22 января В ходе XVI съезда партии Грызлов был переизбран на пост председателя Высшего совета ЕР.

Голосование было открытым, безальтернативным, передает корреспондент "Интерфакса".

Также решением съезда спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет "Единой России". Бывший спикер Думы, нынешний глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин остался в составе обновленного Высшего совета.

В ВС "Единой России", в частности, вошли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Крыма Сергей Аксенов.

Остались в составе президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, министр культуры Владимир Мединский.

Покинули состав многие из депутатов предыдущего созыва Госдумы, не избравшиеся в новый, седьмой созыв.

Теги: Дмитрий Медведев, Единая Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Артемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становленииАртемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становлении
Руководитель ведомства полагает, что глава "НОВАТЭКа" не понимает сути эксперимента по либерализации рынка газа, поэтому критикует егоПодробнее
Минтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсийМинтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсий
Как отметил глава ведомства, это возможно будет происходить еще три года, несмотря на индексациюПодробнее
Глава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в АрктикеГлава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в Арктике
Россия, как и несколько соседних стран, претендует на расширение границ арктического шельфаПодробнее
В Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоруженииВ Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоружении
Дмитрий Песков напомнил, что ядерное оружие является элементом глобальной стабильности, хотя РФ всегда выступала за разоружение, но только пропорциональноеПодробнее
Установлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войныУстановлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войны
Все четверо членов советского экипажа самолета, который разбился в 1942 году, погиблиПодробнее
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществПравительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ
Изменения в законодательстве связаны с появлением новых синтетических наркотиковПодробнее
Большинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздникамиБольшинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздниками
Согласно данным исследования ВЦИОМ, граждане РФ по сравнению с прошлым годом стали меньше ходить в гости, но траты на праздники вырослиПодробнее
"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Парк пассажирских лайнеров министерства предлагается обновить за счет Ту-214 и SSJ 100Подробнее
Эпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого каналаЭпизод сериала "Шерлок" попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Как выяснилось в ходе расследования, один из сотрудников случайно нарушил протоколы безопасностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМэй отказалась подтвердить свою осведомленность о провальном пуске ракеты TridentМоскваСиноптики предупредили Москву и область о резком похолоданииВ миреПорошенко пообещал не допустить проведения досрочных выборов на УкраинеВ миреЭкс-директор ЦРУ раскритиковал Трампа за его поведение в штаб-квартире спецслужбы
Мэй отказалась подтвердить свою осведомленность о провальном пуске ракеты Trident
Турцию на переговорах по Сирии в Астане представил замглавы МИД
Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"
Среди боевиков ИГ в Сирии стало больше выходцев из Китая и Центральной Азии
Премьер Британии обсудит с Трампом в США вопросы торговли и безопасности
"Талибан" призвал Трампа вывести войска США из Афганистана
Атаку ИГ на Пальмиру назвали последней крупной акцией боевиков
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи