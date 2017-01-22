Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"

Голосование было открытым и безальтернативным

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Действующий председатель "Единой России", глава российского правительства Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии.

С инициативой его выдвижения выступил председатель Высшего совета "Единой Росси" Борис Грызлов. В воскресенье 22 января В ходе XVI съезда партии Грызлов был переизбран на пост председателя Высшего совета ЕР.

Голосование было открытым, безальтернативным, передает корреспондент "Интерфакса".

Также решением съезда спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет "Единой России". Бывший спикер Думы, нынешний глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин остался в составе обновленного Высшего совета.

В ВС "Единой России", в частности, вошли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Крыма Сергей Аксенов.

Остались в составе президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, министр культуры Владимир Мединский.

Покинули состав многие из депутатов предыдущего созыва Госдумы, не избравшиеся в новый, седьмой созыв.