Группа из 11 туристов попала под лавину в Мурманской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Группа незарегистрированных туристов попала под лавину в Мурманской области, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Информация об инциденте поступила около 13:00 воскресенья. В районе озера Вудьявр под сошедшую низовую лавину попала незарегистрированная группа (туристов - ИФ) из 11 человек. Двое оказались засыпанными, остальные не пострадали", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Официальным комментарием ГУ МЧС по Мурманской области "Интерфакс" пока не располагает.