Спасатели нашли погибшего на месте схода лавины в Мурманской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сотрудники поисково-спасательного центра города Кировска обнаружили на месте схода лавины одного погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

"На месте схода лавины были обнаружены два человека и два снегохода. Один человек погиб и один жив", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, под лавину в районе озера Вудьявр попала незарегистрированная туристическая группа из Архангельска в составе 11 человек на снегоходах. По предварительным данным, под снегом оказались три человека. Остальные члены туристической группы не пострадали.

В Главном управлении МЧС России по Мурманской области создан оперативный штаб.