Следователи в Хабаровском крае проверят публикации о гибели 49 человек от холодов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следствие проводит проверку по факту размещенной в СМИ информации о гибели с ноября по январь 49 человек в Хабаровском крае из-за низких температур, сообщает региональное следственное управление СКР.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе достоверность сведений, размещенных в СМИ. По результатам проверки будет принято решение", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на краевое управление ГО, ЧС и пожарной безопасности сообщалось, что сильные холода, державшиеся в Хабаровском крае более двух месяцев, стали причиной гибели десятков человек. Обморожение разных степеней тяжести, а также переохлаждение получили в общей сложности порядка 415 человек. Температура воздуха в октябре, ноябре, а также в первой декаде декабря в регионе была ниже нормы на 1-7 градусов.