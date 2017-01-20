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Около 50 человек за зиму погибли в Хабаровском крае из-за холодов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сильные холода, державшиеся в Хабаровском крае более двух месяцев, стали причиной гибели десятков человек, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"По данным Хабаровского территориального центра медицины катастроф на 17 января 2017 года с ноября (прошлого года - ИФ) в крае под воздействием низких температур погибло 49 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обморожение разных степеней тяжести, а также переохлаждение за эти месяцы в крае получили в общей сложности порядка 415 человек.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ноябре среднемесячная температура по Хабаровскому краю была ниже нормы на 4-7 градусов и составила в южных районах - 9-12 градусов мороза, в центральных - 14-18 градусов ниже ноля, в северных - 12-15 градусов, в горах - до минус 26 градусов.

Холодной выдалась и первая декада декабря, температура воздуха в крае была ниже нормы на 1-2 градуса, вторая и третья декады, при этом - выше нормы примерно на три градуса. В среднем по региону температура в первый месяц зимы составляла 16-20 градусов мороза, местами - минус 28.

"В этот осенне-зимний период был очень холодный октябрь, ноябрь и часть декабря - несколько таких холодных месяцев подряд это редкость для региона. Такое случалось менее пяти раз за 60 лет наблюдений", - сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного УГМС Галина Брынцева.

Она также уточнила, что первая декада января была очень теплой - температура была выше нормы на 4-7 градусов, средний температурный режим составлял 14-20 градусов мороза, на севере региона - 23-26 градусов.

"Январь был намного теплее обычного, такое случается раз в десять лет", - добавила Брынцева.

Теги: Хабаровский край
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