Бензин АИ-95 в Магадане стали продавать по талонам

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На автозаправочных станциях Магадана введено ограничение по продаже бензина АИ-95, реализация которого теперь осуществляется по талонам, сообщает в понедельник департамент цен и тарифов регионального правительства.

"Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос стоимости нефтепродуктов в регионе находится на постоянном контроле правительства области.

По информации департамента цен и тарифов, цены на бензины и дизельное топливо на автозаправочных станциях колымской столицы остаются на прежнем уровне: АИ-98 - 52,20 руб./л, АИ-95 - 47,27 руб./л, АИ-92 - 45,03 руб./л, дизельное топливо - 45,80 руб./л.