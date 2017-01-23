Пушков согласился с Фийоном по поводу невозможности "согнуть" россиян при помощи санкций

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сенатор Алексей Пушков призвал ознакомить канцлера Германии Ангелу Меркель и членов американского сената с позицией экс-премьера Франсуа Фийона, заявившего, что Россию с помощью санкций не согнуть.

"Фийон: наивно полагать, что народ России можно согнуть с помощью санкций. Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США", - написал Пушков в твиттере.

Ранее бывший французский премьер в интервью газете Monde заявил, что отношений с Россией - стратегический вопрос для будущего Европы, и их надо восстанавливать. Он также подчеркнул, что российский народ нельзя "согнуть" при помощи экономических санкций.

27 ноября 2016 года бывший премьер Франции Фийон победил на праймериз республиканцев в преддверии выборов президента страны, которые пройдут весной 2017 года.