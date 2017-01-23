Главные новости
В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюВ миреХакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"
В России

Пушков согласился с Фийоном по поводу невозможности "согнуть" россиян при помощи санкций

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сенатор Алексей Пушков призвал ознакомить канцлера Германии Ангелу Меркель и членов американского сената с позицией экс-премьера Франсуа Фийона, заявившего, что Россию с помощью санкций не согнуть.

"Фийон: наивно полагать, что народ России можно согнуть с помощью санкций. Это надо сказать Меркель и охваченным манией санкций сенаторам США", - написал Пушков в твиттере.

Ранее бывший французский премьер в интервью газете Monde заявил, что отношений с Россией - стратегический вопрос для будущего Европы, и их надо восстанавливать. Он также подчеркнул, что российский народ нельзя "согнуть" при помощи экономических санкций.

27 ноября 2016 года бывший премьер Франции Фийон победил на праймериз республиканцев в преддверии выборов президента страны, которые пройдут весной 2017 года.

Теги: Алексей Пушков, Франсуа Фийон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Сивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертью
К тому, что жизни животных кто-то угрожает, никто не был готов; после случившегося за ними установлено круглосуточное наблюдениеПодробнее
Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"
Голосование было открытым и безальтернативнымПодробнее
Артемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становленииАртемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становлении
Руководитель ведомства полагает, что глава "НОВАТЭКа" не понимает сути эксперимента по либерализации рынка газа, поэтому критикует егоПодробнее
Минтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсийМинтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсий
Как отметил глава ведомства, это возможно будет происходить еще три года, несмотря на индексациюПодробнее
Глава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в АрктикеГлава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в Арктике
Россия, как и несколько соседних стран, претендует на расширение границ арктического шельфаПодробнее
В Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоруженииВ Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоружении
Дмитрий Песков напомнил, что ядерное оружие является элементом глобальной стабильности, хотя РФ всегда выступала за разоружение, но только пропорциональноеПодробнее
Установлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войныУстановлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войны
Все четверо членов советского экипажа самолета, который разбился в 1942 году, погиблиПодробнее
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществПравительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ
Изменения в законодательстве связаны с появлением новых синтетических наркотиковПодробнее
Большинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздникамиБольшинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздниками
Согласно данным исследования ВЦИОМ, граждане РФ по сравнению с прошлым годом стали меньше ходить в гости, но траты на праздники вырослиПодробнее
"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Парк пассажирских лайнеров министерства предлагается обновить за счет Ту-214 и SSJ 100Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюВ миреХакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"СпортНемецкий канал ARD выпустил новый фильм о российском допинге
Редакцию издания "АиФ" возглавит Игорь Черняк
Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"
СКР возбудил дело против россиян за участие в карательных операциях в Донбассе
ЦБ ввел новый мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Пересвет"
Трамп в первые дни у власти сосредоточится на вопросах торговли и иммиграции
Курс доллара снизился из-за отсутствия четкости в планах Трампа
Мэрия обнаружила в Москве 148 не прошедших классификацию гостиниц
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи