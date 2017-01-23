СКР возбудил дело против россиян за участие в карательных операциях в Донбассе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела об экстремизме против пятерых россиян, подозреваемых в участии в карательных операциях против жителей Донбасса в составе украинской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Возбуждены уголовные дела по статье 282.2 УК РФ ("Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней") в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По данным следствия, в разное время они переехали из России на Украину, где вступили в ряды "Правого сектора".

"В зависимости от должности каждый из них выполнял определенные задачи в интересах этой организации. Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений "Правого сектора", а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик", - сказала Петренко.

Она отметила, что Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами "Правого сектора" и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации.

"В интернете они вели пропаганду идеологии, целей и задач "Правого сектора", идеализируя деятельность руководителей и активистов упомянутой экстремистской организации", - сказала представитель СКР.

Она не уточнила, где в настоящее время находятся подозреваемые.