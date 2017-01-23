Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сенатор Елена Мизулина заявила о выходе из партии "Справедливая Россия".
"Я приняла решение о выходе из партии "Справедливая Россия". Соответствующее заявление в региональное отделение "СР" было направлено сегодня", - написала Мизулина в своем твиттере.
Причин такого решения она не назвала. В партии сенатор состояла с 2007 года.
Я приняла решение о выходе из партии "Справедливая Россия". Соответствующее заявление в региональное отделение "СР" было направлено сегодня.— Елена Мизулина (@emizulina) 23 января 2017 г.