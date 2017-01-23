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В "Справедливой России" прокомментировали уход Мизулиной

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Решение сенатора Елены Мизулиной о выходе из партии "Справедливая Россия" ожидаемо, оно связано с расхождением ее взглядов с партийной линией, считает депутат "эсер" Олег Шеин.

"Самое главное, что "Справедливая Россия" удержалась на позиции партии, которая занимает точку зрения минимизации государственного вмешательства в семейные дела. Елена Борисовна за последние несколько лет перешла на точку зрения, очевидно, более консервативную, охранительную. Это различие в подходах рано или поздно должно было во что-то формализоваться", - сказал Шеин "Интерфаксу" в понедельник.

Между тем, он отметил, что не был осведомлен о намерении Мизулиной покинуть ряды партии, и ему неизвестно о политических планах сенатора.

"Я буду достаточно удивлен, если Елена Борисовна примет решение о вступлении в "Единую Россию", - сказал он.

"Елена Борисовна уже какое-то время не входит в состав руководящих органов партии. И сенат - это не фракция в Госдуме, где идет постоянное общение депутатского звена между собой", - сказал он.

Ранее в понедельник Мизулина написала в своем твиттере, что выходит из "Справедливой России". Причин такого решения она не назвала. В партии сенатор состояла с 2007 года.

Новость об уходе Мизулиной из партии "Справедливая Россия" стала неожиданностью для ее однопартийцев.Как минимум пять депутатов партии в Госдуме - Елена Драпеко, Михаил Емельянов, Олег Нилов, Галина Хованская, вице-спикер от "эсеров" Ольга Епифанова - заявили "Интерфаксу", что им ничего неизвестно об уходе Е.Мизулиной из партии.

До и после Нового года Мизулина появлялась в здании Госдумы, она выступала на заседании палаты по законопроекту о декриминализации домашнего насилия. Она заходила в зал пленарных заседаний, где ее можно было увидеть беседующей со своими коллегами по партии, и даже представляя законопроект, она сидела на тех местах в зале, которые закреплены за "эсерами".

Теги: Елена Мизулина, Справедливая Россия
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