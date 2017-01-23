Против владельца похоронного агенства возбудили дело о стрельбе по машине "скорой"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следователи в Якутии возбудили уголовное дело против предпринимателя, занимающегося ритуальными услугами, который обстрелял сотрудников "скорой помощи", сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело заведено по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем 21 января находившийся дома мужчина стал вести себя неадекватно и хвататься за ружье "Сайга". По вызову его жены и сына приехали сотрудники "скорой помощи" - фельдшер и водитель, а также наряд полиции из пяти человек. После этого бизнесмен открыл окно дома, прицелился в сторону автомобиля "скорой", в котором находился водитель, и выстрелил несколько раз.

Стрелявший на требование полиции бросить ружье не отреагировал, и полицейский обезвредил его, ранив в плечо и живот. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщается, кроме самого бизнесмена больше никто не пострадал.