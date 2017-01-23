Главные новости
В РоссииМизулина решила покинуть "Справедливую Россию"В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииКрымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"
В России

Против владельца похоронного агенства возбудили дело о стрельбе по машине "скорой"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следователи в Якутии возбудили уголовное дело против предпринимателя, занимающегося ритуальными услугами, который обстрелял сотрудников "скорой помощи", сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело заведено по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), говорится в сообщении.

В РоссииХозяин похоронного агентства в Якутии обстрелял врачей скорой помощиЧитать подробнее

Как сообщалось, днем 21 января находившийся дома мужчина стал вести себя неадекватно и хвататься за ружье "Сайга". По вызову его жены и сына приехали сотрудники "скорой помощи" - фельдшер и водитель, а также наряд полиции из пяти человек. После этого бизнесмен открыл окно дома, прицелился в сторону автомобиля "скорой", в котором находился водитель, и выстрелил несколько раз.

Стрелявший на требование полиции бросить ружье не отреагировал, и полицейский обезвредил его, ранив в плечо и живот. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщается, кроме самого бизнесмена больше никто не пострадал.

Теги: Якутия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"
В епархии считают, что это поможет развитию национального заповедникаПодробнее
Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"
Причин такого решения сенатор не назвалаПодробнее
Сивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертью
К тому, что жизни животных кто-то угрожает, никто не был готов; после случившегося за ними установлено круглосуточное наблюдениеПодробнее
Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"
Голосование было открытым и безальтернативнымПодробнее
Артемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становленииАртемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становлении
Руководитель ведомства полагает, что глава "НОВАТЭКа" не понимает сути эксперимента по либерализации рынка газа, поэтому критикует егоПодробнее
Минтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсийМинтруд спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсий
Как отметил глава ведомства, это возможно будет происходить еще три года, несмотря на индексациюПодробнее
Глава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в АрктикеГлава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в Арктике
Россия, как и несколько соседних стран, претендует на расширение границ арктического шельфаПодробнее
В Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоруженииВ Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоружении
Дмитрий Песков напомнил, что ядерное оружие является элементом глобальной стабильности, хотя РФ всегда выступала за разоружение, но только пропорциональноеПодробнее
Установлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войныУстановлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войны
Все четверо членов советского экипажа самолета, который разбился в 1942 году, погиблиПодробнее
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществПравительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ
Изменения в законодательстве связаны с появлением новых синтетических наркотиковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМизулина решила покинуть "Справедливую Россию"В миреSamsung назвала официальную причину взрывов Galaxy Note 7В РоссииКрымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"В миреХакеры разместили в твиттере New York Times "сообщение от Владимира Путина"
В середине недели в Москву придут морозы
Акционеры "Мегафона" одобрили покупку контрольного пакета в Mail.ru Group
По факту избиения подростка на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело
Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
Мединский назвал доступ граждан к Исаакиевскому собору условием его передачи РПЦ
В Астане начались межсирийские переговоры
Представители Дамаска и сирийская оппозиция не будут вести прямые переговоры
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи