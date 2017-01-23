Песков назвал преждевременным разговор о коалиции РФ и США в Сирии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о создании какой-либо коалиции или совместных действиях РФ и США против радикальных исламистов пока преждевременно.

"Безусловно, исламский фундаментализм, терроризм представляет угрозу для всех государств и для нашей страны", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов в понедельник инаугурационную речь президента США Дональда Трампа, в которой, он в частности, не исключил создание новых коалиций для борьбы с террористами.

"Говорить о каких-либо инициативах преждевременно, потому что президент США находится в начальной стадии вхождения в дела. Здесь просто нужно дождаться начала каких-то контактов. Пока этого не произошло", - заключил Песков.

На вопрос, сохраняется ли готовность РФ к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом, он сказал: "Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о безальтернативности сотрудничества в борьбе с терроризмом и о невозможности одной отдельно взятой страны бороться эффективно с этим самым страшным вызовом XXI века".