Петербург подал иск о выселении Европейского университета из особняка в центре города

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал в городской арбитражный суд иск о выселении Европейского института из занимаемых помещений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета в понедельник.

"Мы подали иск о расторжении договора на аренду и выселении вуза в связи с несоблюдением условий договора в части требований комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, если суд вынесет решение в пользу Смольного, вуз не будут выселять до завершения учебного года, чтобы защитить права студентов.

О приостановке действия лицензии Европейского университета в Петербурге стало известно в декабре 2016 года. Спустя некоторое время занятия в вузе возобновились.

Европейский университет в Петербурге был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, начал свою работу как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика) в 1996 году. С момента основания университет располагается в историческом центре города, в бывшем особняке графа Кушелева-Безбородко, сенатора в годы правления императора Николая I.

В попечительский совет Европейского университета в Петербурге входят Алексей Кудрин, Михаил Пиотровский и др.