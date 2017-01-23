Главные новости
МоскваСКР начал проверку сообщения о домогательствах в московской школеВ России"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целяхЭкономикаГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В России

Европейский университет в Петербурге решили выселить из-за пластиковых окон

Есть обновление от 18:37

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Претензии властей Петербурга к содержанию здания, из которого Смольный хочет выселить Европейский университет, связаны с выявлением незаконных перепланировок и установкой пластиковых окон, сообщается в понедельник на сайте вуза.

В комментарии отмечается, что серия внеплановых проверок различных ведомств прошла в университете летом прошлого года. В декабре комитет имущественных отношений города вручил вузу уведомление о расторжении договора аренды здания на Гагаринской улице в центре Петербурга.

В РоссииЕвропейский университет в Петербурге будет добиваться восстановления лицензииЕвропейский университет в Петербурге будет добиваться восстановления лицензииЧитать подробнее

"Такое решение комитет принял по итогам внеплановой летней проверки объекта на предмет несогласованных перепланировок. Университету были высказаны претензии по поводу установки пластиковых окон на дворовых фасадах здания и по поводу возведения нескольких временных перегородок", - отмечается в сообщении.

Между тем, в Европейском университете добавляют, что с 2013 года вуз разрабатывал проект приспособления здания на Гагаринской к современному использованию. Автором архитектурного решения стал Жан-Мишель Вильмотт, работавший также с проектами Русского культурного центра и перестройки Музея д'Орсэ в Париже. "Финальное одобрение проекта правительством города и подписание соответствующего инвестиционного соглашения были назначены на начало февраля 2017 года", - отмечает вуз.

В Европейском университете настаивают на том, что выявленные нарушения не угрожают памятнику архитектуры.

Университет оспорил решение комитета имущественных отношений о выселении из этого здания, судебное заседание назначено на 15 марта.

Как сообщалось, комитет имущественных отношений в одностороннем порядке отказался от исполнения договора аренды с Европейским университетом в связи с допущенными нарушениями в части охранных обязательств. О приостановке действия лицензии Европейского университета в Петербурге стало известно в декабре 2016 года. Спустя некоторое время занятия в вузе возобновились.

Европейский университет в Петербурге был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, начал свою работу как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика) в 1996 году. С момента основания университет располагается в историческом центре города, в бывшем особняке графа Кушелева-Безбородко, сенатора в годы правления императора Николая I.

В попечительский совет Европейского университета в Петербурге входят Алексей Кудрин, Михаил Пиотровский и др.

Теги: Петербург, Европейский университет
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целях"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целях
Ранее Алексей Навальный сообщил, что сервис попросил его соратника прекратить сбор на средств на президентскую кампаниюПодробнее
Убившая девочку няня из Узбекистана направлена лечиться принудительноУбившая девочку няня из Узбекистана направлена лечиться принудительно
Ее освободили от уголовного наказания в связи с невменяемостьюПодробнее
В "Справедливой России" прокомментировали уход МизулинойВ "Справедливой России" прокомментировали уход Мизулиной
Выход сенатора из партии связали с изменением ее позиции о государственном вмешательстве в дела семьиПодробнее
Судья КС РФ в особом мнении назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"Судья КС РФ в особом мнении назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"
На прошлой неделе суд рассмотрел обращение министерства и пришел к выводу, что решение ЕСПЧ о компенсации экс-акционерам неисполнимо, так как противоречит КонституцииПодробнее
Песков назвал преждевременным разговор о коалиции РФ и США в СирииПесков назвал преждевременным разговор о коалиции РФ и США в Сирии
Ранее Дональд Трамп не исключил создания новых союзов для борьбы с террористамиПодробнее
Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"Крымская епархия решила добиться передачи ей "Херсонеса Таврического"
В епархии считают, что это поможет развитию национального заповедникаПодробнее
Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"Мизулина решила покинуть "Справедливую Россию"
Причин такого решения сенатор не назвалаПодробнее
Сивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертьюСивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертью
К тому, что жизни животных кто-то угрожает, никто не был готов; после случившегося за ними установлено круглосуточное наблюдениеПодробнее
Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"
Голосование было открытым и безальтернативнымПодробнее
Артемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становленииАртемьев посоветовал Михельсону не забывать участия ФАС в его становлении
Руководитель ведомства полагает, что глава "НОВАТЭКа" не понимает сути эксперимента по либерализации рынка газа, поэтому критикует егоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСКР начал проверку сообщения о домогательствах в московской школеВ России"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целяхЭкономикаГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуВ РоссииСудья КС РФ назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"
Шувалов опроверг обсуждение вопроса сокращения объемов расчетов наличными
Европейский университет в Петербурге получил штраф в 200 тыс. руб. за пластиковые окна
СКР начал проверку сообщения о сексуальных домогательствах в московской школе
Родченков решил обжаловать арест имущества
Полиция отказалась возбудить дело из-за нападения на мужа юриста ФБК
ФК "Реал" возглавил сводную таблицу Лиги чемпионов за всю ее историю
"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целях
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи