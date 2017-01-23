Европейский университет в Петербурге решили выселить из-за пластиковых окон

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Претензии властей Петербурга к содержанию здания, из которого Смольный хочет выселить Европейский университет, связаны с выявлением незаконных перепланировок и установкой пластиковых окон, сообщается в понедельник на сайте вуза.

В комментарии отмечается, что серия внеплановых проверок различных ведомств прошла в университете летом прошлого года. В декабре комитет имущественных отношений города вручил вузу уведомление о расторжении договора аренды здания на Гагаринской улице в центре Петербурга.

"Такое решение комитет принял по итогам внеплановой летней проверки объекта на предмет несогласованных перепланировок. Университету были высказаны претензии по поводу установки пластиковых окон на дворовых фасадах здания и по поводу возведения нескольких временных перегородок", - отмечается в сообщении.

Между тем, в Европейском университете добавляют, что с 2013 года вуз разрабатывал проект приспособления здания на Гагаринской к современному использованию. Автором архитектурного решения стал Жан-Мишель Вильмотт, работавший также с проектами Русского культурного центра и перестройки Музея д'Орсэ в Париже. "Финальное одобрение проекта правительством города и подписание соответствующего инвестиционного соглашения были назначены на начало февраля 2017 года", - отмечает вуз.

В Европейском университете настаивают на том, что выявленные нарушения не угрожают памятнику архитектуры.

Университет оспорил решение комитета имущественных отношений о выселении из этого здания, судебное заседание назначено на 15 марта.

Как сообщалось, комитет имущественных отношений в одностороннем порядке отказался от исполнения договора аренды с Европейским университетом в связи с допущенными нарушениями в части охранных обязательств. О приостановке действия лицензии Европейского университета в Петербурге стало известно в декабре 2016 года. Спустя некоторое время занятия в вузе возобновились.

Европейский университет в Петербурге был учрежден в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака, начал свою работу как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика) в 1996 году. С момента основания университет располагается в историческом центре города, в бывшем особняке графа Кушелева-Безбородко, сенатора в годы правления императора Николая I.

В попечительский совет Европейского университета в Петербурге входят Алексей Кудрин, Михаил Пиотровский и др.