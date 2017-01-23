Двух из десяти изъятых у москвички детей передадут их бабушке

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Двоих из десяти детей, изъятых у многодетной семьи Дель в Зеленограде, отдадут их бабушке под предварительную опеку, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

"Чиновники обещали отдать детей бабушке практически с самого начала этой истории. Она живет в Санкт-Петербурге, сотрудники опеки Санкт-Петербурга еще несколько дней назад провели осмотр помещения, в котором она проживает, и оперативно выдали положительное заключение", - сообщил Павлов.

По его словам, заявление о временной опеке было направлено мамой Светланы Дель еще 17 января, а сегодня адвокатами семьи были получены официальные распоряжения управления социальной защиты Москвы о передаче двух малолетних детей бабушке.

"Это первый шаг к тому, чтобы вернуть детей в семью. Матери также сегодня удалось увидеться с одним из усыновленных детей в приюте", - сказал Павлов.

Он уточнил, что детей должны передать бабушке завтра, 24 января. Однако один из них накануне 22 января был госпитализирован с высокой температурой, пока неизвестно, сможет ли он завтра покинуть больницу, добавил Павлов.

Ранее в понедельник он сообщил, что Дель органы опеки разрешили встретиться с двумя из десяти изъятых детей, а также прислали распоряжение об отстранении ее и ее мужа Михаила от исполнения опекунских обязанностей над детьми, которое в ближайшее время будет обжаловано в суде.

Павлов рассказал, что изъятые из семьи дети не выводятся на прогулки, что защита связывает с нежеланием органов опеки допустить их свидания с матерью. Защита уже обратилась с жалобой в органы опеки в связи с нарушением прав детей.

Как сообщалось, Зеленоградский суд Москвы 1 февраля проведет подготовку по иску С.Дель к отделу опеки управления соцзащиты департамента труда и социальной защиты Москвы и отделу МВД России по районам Силино и Старое Крюково. В своем иске женщина просит признать незаконными действия соцработников и полицейских, изъявших у нее детей. Также были поданы заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, в которых содержатся дети, органы опеки и полицию. В них женщина требует передать ей детей, а также сообщить о правовых основаниях изъятия и удержания детей.

В пресс-службе столичного главка МВД в минувшую среду сообщили о возбуждении дознавателем дознания ОМВД по районам Силино и Старое Крюково уголовного дела в отношении отца семейства, подозреваемого в нанесении побоев малолетнему ребенку (ст.116 УК РФ).

13 января замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова сообщила "Интерфаксу", что в семье, из которой временно были изъяты 10 детей, выявлен факт жестокого обращения с детьми со стороны отца.

"10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения - на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован", - сказала Барсукова "Интерфаксу".

По ее словам, в связи с этим было принято решение о временном изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью.

Барсукова пояснила, что семья приехала в Москву в 2014 году из Санкт-Петербурга. В этой семье восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный.