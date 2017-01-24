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Второй ребенок из многодетной зеленоградской семьи возвращен бабушке

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Второго ребенка из десяти, изъятых у многодетной семьи Дель в Зеленограде, вернули родственникам, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель "Команды 29" Иван Павлов. Таким образом, теперь в приюте остаются восемь из десяти изъятых у супругов Дель детей.

"Сегодня мы забрали в семью второго ребенка, который ранее находился в больнице. Сейчас он уже у бабушки. Мы его отвезли в другое медучреждение, где его осмотрели и выписали лечиться дома", - сказал Павлов во вторник.

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По словам адвоката, состояние ребенка, судя по заключению врачей, удовлетворительное. Между тем ранее в больнице, куда был госпитализирован мальчик, адвокатам сообщили, что у него диагностирована двусторонняя пневмония. "Получается, что просто зря кошмарили родителей, говоря о тяжелом состоянии", - сказал защитник.

Ранее во вторник он сообщил, что бабушке, проживающей в Петербурге, под предварительную опеку отдали малолетнюю дочь Светланы и Михаила Дель.

13 января в департаменте труда и соцзащиты населения Москву "Интерфаксу" сообщили, что в семье, из которой были изъяты десять детей, выявлен факт жестокого обращения с детьми со стороны отца. По данным ведомства, несколькими днями ранее сотрудники детского сада обнаружили на теле ребенка синяки от побоев родителя. В связи с этим было принято решение о временном изъятии детей из семьи, при этом двое старших детей и один кровный ребенок остались с матерью.

Сообщалось, что семья приехала в Москву в 2014 году из Петербурга, в ней восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный. После изъятия детей в отношении отца семейства было возбуждено уголовное дело о нанесении побоев малолетнему ребенку (ст. 116 УК РФ).

Зеленоградский суд Москвы 1 февраля проведет подготовку по иску Светланы Дель к отделу опеки управления соцзащиты департамента труда и социальной защиты Москвы и отделу МВД по районам Силино и Старое Крюково. В нем заявительница просит признать незаконными действия соцработников и полицейских, изъявших у нее детей.

Также она подала заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, в которых содержатся дети, органы опеки и полицию. В них женщина требует передать ей детей, а также сообщить о правовых основаниях их изъятия.

Теги: Москва, Светлана Дель, Михаил Дель
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