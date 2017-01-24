Уголовное дело возбуждено в Хабаровске по факту убийства семьи из четырех человек

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства семьи из четырех человек в Хабаровске, тела женщины с двумя маленькими детьми обнаружили после пожара в частном доме, тело еще одной женщины - рядом с домом.

Как сообщило во вторник Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, дело возбуждено по пункту "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Прибывшие после сообщения о пожаре в Индустриальном районе Хабаровска пожарные, потушили возгорание и обнаружили тела 34-летней женщины и двух ее дочерей трех и двух лет. В пристройке на участке рядом с домом обнаружено еще одно тело - 83-летней женщины, говорится в сообщении.

"При осмотре тел у двоих потерпевших уже выявлены следы насильственной смерти", - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно прибыла усиленная следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя краевого следственного управления генерал-майора юстиции Бачурина. В группе - наиболее опытные следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Как сообщалось, пожар произошел на улице Корельской, 16, рано утром во вторник. Горел одноэтажный частный дом.