Полиция в Хабаровске вышла на след предполагаемого убийцы четырех человек

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В деле об убийстве двух женщин и двух малолетних детей, тела которых нашли на месте пожара в Хабаровске, появился подозреваемый.

"Подозреваемый установлен, в ближайшие часы будет установлена его личность. Он состоял в близких отношениях с семьей, родственник. Он будет задержан, сейчас занимаемся его поисками. Мы уже напали на след", - сообщил во вторник журналистам глава УМВД РФ по Хабаровскому краю Михаил Черников.

По его словам, сначала на месте происшествия было найдено только одно тело с травмами, "в дальнейшем выяснились более трагические последствия".

По адресу, где проживала семья, никаких правонарушений ранее не регистрировалось, отметил он. "Правонарушения также не регистрировались и в отношении лица, которое сегодня мы разыскиваем. Когда опрашивали соседей, (выяснилось - ИФ), что были конфликты бытового характера, но заявлений, обращений не было", - сказал Черников.

Как сообщалось, тела двух женщин и двух девочек в возрасте двух и трех лет были найдены во вторник на месте пожара в частном доме в Хабаровске на улице Корельской. На месте работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).