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Слова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОР

Федерация еврейских общин обвинила вице-спикера Госдумы в распространении антисемитских мифов

Слова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОР
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Федерация еврейских общин России обвинила вице-спикера Госдумы Петра Толстого в подрыве межнационального мира и призвала парламент отреагировать на его заявления насчет дискуссии по поводу Исаакиевского собора.

"Я надеюсь на соответствующую реакцию руководства Государственной Думы и партии "Единая Россия", - заявил президент ФЕОР Александр Борода, которого цитирует во вторник его пресс-служба.

Накануне Толстой, выступая на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора, заявил, что "люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек".

Чертой оседлости в Российской империи называлась граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям и цыганам

"Подобные заявления обычно приходится слышать от безответственных разжигателей антисемитских кампаний. Когда мы слышим такое из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции, это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности", - заявил в этой связи Борода.

Он отметил, что слова Толстого - "это старый и лживый, как и все подобные истории, антисемитский миф, причем его лживость очевидна любому мало-мальски образованному человеку".

Борода подчеркнул, что основную массу тех, кто разрушал храмы, составляло местное население - "те же рабочие и крестьяне, а не мифические "выскочившие из-за черты оседлости с наганами".

"Сто лет назад в верхушке Российской империи тоже были те, кто стремился найти "внутренних врагов", выбирая их по национальному признаку. Однако никакой пользы России это не принесло. Напротив, беззаконное насилие открыло дорогу революции, унесшей старую Россию и ее элиту в бездну. Чтобы не идти по той же дороге второй раз, нужно жестко пресекать подобные заявления", - подчеркивает А.Борода.

Со своей стороны Толстой накануне уже написал у себя в фейсбуке, что "сильно удивлен реакцией" на его оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

"Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма". Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь - по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи", - написал вице-спикер Госдумы.

Теги: Петр Толстой, Исаакиеский собор
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