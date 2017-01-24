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В парламенте Израиля отреагировали на слова Толстого о "черте оседлости"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Депутат израильского кнессета Ксения Соколова отреагировала на слова вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости", которые прозвучали накануне в рамках разгоревшейся в России дискуссии о передаче Исаакиевского собора в ведение Церкви.

"Что общего между Исаакием и отсутствием воды в кранах? Правильно, внуки тех, кто когда-то покинул черту оседлости (интересно, кто они по национальности - шведы?) и вице-спикер Думы", - написала Соколова на своей странице в соцсети.

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Накануне Толстой, выступая на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора, заявил, что "люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек".

В связи с этим Соколова заметила, что "если раньше антисемитизм пытались прикрыть хоть фиговым листком, хоть детской присыпкой, то теперь вице-спикеры прут как на буфет". "Когда перейдем к главному блюду с ритуальной кровью и мацой?" - поинтересовалась она.

Депутат Кнессета Соколова в 1991 году переехала из Москвы в Израиль и долгое время работала журналистом.

Реакция ФЕОР

Ранее во вторник президент Федерации еврейских общин России Александр Борода усмотрел в высказываниях Толстого антисемитизм и призвал отреагировать на них руководство Госдумы и партии "Единая Россия".

"Подобные заявления обычно приходится слышать от безответственных разжигателей антисемитских кампаний. Когда мы слышим такое из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции, это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности", - заявил президент ФЕОР Александр Борода, которого цитирует его пресс-служба.

Мнение Володина

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил в беседе с журналистами о готовности встретиться с руководством ФЕОР, но призвал не уходить "в вопросы межнациональных претензий", не разобравшись в сути сказанного, и "на себя вину не натягивать". При этом он указал на то, что из речи Толстого не следует, будто он имел в виду евреев, а когда говорят про "черту оседлости", имеют в виду и каторжан.

В то же время Володин отметил, что в Госдуме "следуют такому подходу, что мы многонациональная страна многонациональная страна". "Мир и согласие лежат в основе развития нашего общества и тех достижений, которые есть у страны. Когда речь идет о заявлениях, их всегда надо делать взвешенно, и не допускать каких-то выпадов, которые могут обидеть ту или другую национальность, народность", - сказал спикер российского парламента.

Реплика Толстого

Сам Толстой заявил во вторник "Интерфаксу", что не говорил о какой-либо национальности и призвал тщательнее смотреть на сказанное, прежде чем делать какие-либо выводы. "Я, честно говоря, сильно был удивлен. (...) Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей. Ничего такого я не имел в виду", - сказал он.

Теги: Петр Толстой, РФ, Израиль
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