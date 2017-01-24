Сообщение о китайских ракетах на границе РФ не вызвало озабоченности в Совфеде

По словам Константина Косачева, уровень сотрудничества с КНР настолько высок, что не дает оснований для опасений

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Высокий уровень отношений России и Китая не дает оснований для озабоченностей в связи с сообщениями СМИ о размещении Китайской Народной Республикой баллистических ракет на границе с РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В политическом отношении наше сотрудничество с КНР, в том числе в сфере безопасности, как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, находится на беспрецедентно высокой отметке и не дает оснований ни для каких озабоченностей", - сказал Косачев "Интерфаксу" во вторник.

Ранее англоязычная китайская газета Global Times сообщила что КНР разместила межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в находящейся на границе с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

"Военные аналитики полагают, что это, по всей видимости, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и что она была размещена в северо-восточном Китае", - пишет газета. По ее мнению, "это не является подтверждением теории о китайской угрозе, но служит росту авторитета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая".

По мнению военных экспертов, размещение ракет обусловлено окончанием научно-исследовательских работ. В СМИ есть и другая версия: публикация в интернете фотографий новой ракеты связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа и является ответом на его "провокационные заявления".

Ракета DF-41 - это межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе, имеющая от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения; максимальная дальность около 14 тыс. км.